На згарищі одеського коледжу є загроза обвалення, - ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС станом на 9:00 11 грудня.

"Роботи у секторі А-3 призупинено у звʼязку з загрозою обрушення перекриття 2-го поверху. Проводяться роботи на першому поверсі сектора А-1 в напрямку сектора А-3 зі встановлення підпірних балок під другий поверх. У внутрішньому дворі встановлено 733 дерев’яні піддони та вивантажено 2 тис. 13 тюків із сіном для амортизації під час здійснення демонтажу стіни. Проведено роботи з демонтажу 5 та 6 поверхів аварійної стіни (сектор D). Демонтаж стіни тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом від початку розбирання завалу вивезено близько 1 тис. 496 м куб. будівельних конструкцій.

"Психологами ДСНС здійснюється постійна робота з надання підтримки родичам загиблих і зниклих осіб", - повідомили в ДСНС.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.