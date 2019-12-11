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11.12.19 10:19

У Росії вирішили заочно судити Гриценка

Російський слідчий комітет передав до суду кримінальну справу стосовно колишнього міністра оборони України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

У Росії вирішили заочно судити Гриценка

Про це повідомляється на сайті Слідкому РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації завершено розслідування кримінальної справи стосовно колишнього Міністра оборони України, екскандидата в Президенти України Анатолія Гриценка. Він обвинувачується в скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації (ч . 2 ст. 205.2 КК РФ). Гриценко був оголошений в міжнародний розшук і в квітні 2019 року заочно арештований. Зараз він продовжує переховуватися на території України, звідки не може бути екстрадований відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України", - йдеться в повідомленні.

"За даними слідства, 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року Гриценко, перебуваючи на території України, публічно виступив в засобах масової інформації із закликами до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву російських поїздів у прикордонних з Україною регіонах, автомашин у містах Москві і Таганрозі у відповідь на проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки і вбивства представників українського силового блоку. Причетність Гриценка до скоєння злочину підтверджується сукупністю зібраних доказів, в тому числі висновками судових експертиз, результатами оперативно-розшукової діяльності та іншими матеріалами справи. Наразі кримінальну справу щодо обвинуваченню Анатолія Гриценка із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - додали в Слідкомі РФ.

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