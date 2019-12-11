Невиразна вимова і хитка хода: поліція затримала у Львові п'яного співробітника СБУ за кермом автомобіля

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

За цим фактом начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області ініційовано службове розслідування. У випадку підтвердження зазначеного інциденту буде вирішуватися питання щодо звільнення цього співробітника з органів СБ України.

Начальник управління висловив готовність надати повне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні цього інциденту.

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Як повідомила Zaxid.net представниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила, що співробітник СБУ їхав на автомобілі BMW 528. Про те, що водій може бути нетверезим, у поліцію повідомив небайдужий львів'янин. Машину патрульні зупинили на вул. Каховській.

"Водій перебував з ознаками сильного алкогольного сп‘яніння: запах алкоголю з порожнини рота, нечітка вимова, нестійка хода. 36-річний водій відмовився надавати будь-які документи на авто і демонстрував поліцейським посвідчення працівника однієї зі служб. Від перевірки на стан сп‘яніння він відмовився", – повідомила Рибій.

На працівника СБУ винесли постанову за відсутність документів і склали протокол за керування в нетверезому стані.