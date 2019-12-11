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11.12.19 11:06

Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі

Запобіжний захід керівниці згорілого одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі обиратимуть у суді 11 грудня.

Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі

Прокуратура вимагатиме для неї цілодобовий домашній арешт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Також вирішується питання про відсторонення Любові Кочерги з посади.

Нагадаємо, вчора директрисі вручили підозру про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

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За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.

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