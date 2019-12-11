Слідчий СБУ отримав 7 років в'язниці за хабар у 300 тис.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Верховний Суд 5 грудня 2019 року розглянув касаційні скарги сторони захисту на вирок Сихівського районного суду м. Львова та ухвалу Львівського апеляційного суду, якими співробітника слідчого підрозділу СБУ засуджено за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Слідчий СБУ обвинувачувався в одержанні 300 тис. грн неправомірної вигоди за кваліфікацію дій підозрюваного за менш тяжкою статтею Кримінального кодексу України та непритягнення його до кримінальної відповідальності за іншими епізодами злочинів.

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Засуджений своєї вини не визнав. У касаційних скаргах захист вимагав вирок та ухвалу апеляційного суду скасувати, а кримінальне провадження закрити.

Заслухавши позицію прокурорів, Верховний Суд зменшив призначене покарання до 7 років позбавлення волі і залишив вирок без змін у частині позбавлення військового звання та права обіймати посади в органах державної влади на 3 роки з конфіскацією майна засудженого.