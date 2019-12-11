ФСБ РФ затримала українця в окупованому Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

В інформації управління російської ФСБ по Криму говориться, що житель Херсонської області "намагався перетнути кордон з підробленою міграційною картою".

"У ході опитування чоловік спочатку плутався у свідченнях, проте пізніше розповів, що з метою продовження дозволеного терміну перебування на території Російської Федерації він придбав бланк міграційної карти в Московській області за чотири тисячі рублів", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ також повідомляють, що чоловіка передали "правоохоронним органам" окупованого Армянська.

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