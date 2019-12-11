Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.12.19 11:24

Депутат однієї з місцевих рад Київщини підозрюється в розкраданні 32,5 млн грн, - ГПУ

Депутат місцевої ради підозрюється в неправомірному видобутку і продажу піску в особливо великих розмірах з озера в Дарницькому районі Києва.

Депутат однієї з місцевих рад Київщини підозрюється в розкраданні 32,5 млн грн, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, імовірно, заволодів понад 579 тис. тонн піску з дна озера у Дарницькому районі м. Києва в 2017-2018 роках та організував його подальшу реалізацію. Експертом підтверджено завдані внаслідок цього матеріальні збитки територіальній громаді міста Києва на суму майже 32,5 млн грн.

10 грудня чиновнику повідомили про підозру в порушенні ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Чиновники міськради на Миколаївщині привласнили 1,3 млн грн під час ремонту дитсадка, - СБУ. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100