Депутат однієї з місцевих рад Київщини підозрюється в розкраданні 32,5 млн грн, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, імовірно, заволодів понад 579 тис. тонн піску з дна озера у Дарницькому районі м. Києва в 2017-2018 роках та організував його подальшу реалізацію. Експертом підтверджено завдані внаслідок цього матеріальні збитки територіальній громаді міста Києва на суму майже 32,5 млн грн.

10 грудня чиновнику повідомили про підозру в порушенні ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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