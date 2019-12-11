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11.12.19 11:34

США проведуть у Європі наймасштабніші за 25 років військові навчання, щоб "застерегти Росію від повторення анексій"

Сполучені Штати збираються в 2020 році провести в Європі наймасштабніші військові навчання з часів закінчення "холодної війни", щоб "застерегти Росію від повторення анексій". У навчаннях візьмуть участь 37 тис. військовослужбовців.

США проведуть у Європі наймасштабніші за 25 років військові навчання, щоб "застерегти Росію від повторення анексій"

Про це заявив американський генерал-майор Беррі Сігуїн, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У Європу для навчань перекинуть 20 тис. американських військових. Солдати висадяться в Бельгії і Нідерландах. Звідти через територію Німеччини їх передислокують у Польщу й уздовж східних кордонів НАТО. Всього в навчаннях візьмуть участь 37 тис. особового складу.

За словами американського генерал-майора, проведуть навчання, щоб застерегти Росію від повторення анексій, подібних до захоплення Криму в 2014 році.

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