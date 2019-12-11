Підозрюваного у зловживанні службовим становищем чиновника Львівської міськради Коровайника відпустили на поруки

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міськради, судове засідання завершилося пізно ввечері 10 грудня.

Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення першої інстанції про заставу для чиновника.

"Суд ухвалив рішення відхилити апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), скасувати рішення суду першої інстанції про грошову заставу і вимогу здати закордонний паспорт. Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання про взяття Сергія Коровайника на поруки", - зазначено в повідомленні.

Згідно з рішенням ВАКС, Коровайнику встановили заставу в сумі 153 680 гривень.

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Нагадаємо, в.о. директора департаменту містобудування Сергія Коровайника і міського голову Львова Андрія Садового САП підозрює в зловживанні службовим становищем під час продажу земельної ділянки в 24 га під індустріальний парк. Обвинувачення вважає, що чиновники міськради не мали права продавати зазначену ділянку, оскільки вона належить Рясне-Руській сільраді і її цільове призначення - землі сільського господарства, а не промисловості.

Чиновники Львівської міськради наполягають на тому, що на момент продажу землі в 2015 році зазначені землі були власністю Львова.

Минулого тижня Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Андрія Садового і скасувала заставу, встановлену ​​рішенням суду попередньої інстанції. Йому встановили особисте зобов'язання до 20 січня 2020 року.