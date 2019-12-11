На сьогодні кількість переселенців із Криму перевищує 42 тис. Окупанти незаконно вивезли в Росію 450 осіб, - прокуратура АРК

На сьогодні кількість внутрішньо переміщених осіб сягає 42 895 осіб. Окупаційними судами ухвалено 2400 незаконних рішень про видворення, щодо більш ніж 9500 осіб застосовано адміністративне стягнення за "порушення міграційних правил". Ще 450 українців незаконно вивезені до слідчих ізоляторів і в'язниць Росії, повідомляє пресслужба прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 2015-2019 років окупаційна влада, нехтуючи рядом своїх міжнародних зобов’язань, провела 10 призовних кампаній. На строкову військову службу до збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації призвано близько 19 тисяч цивільного населення півострова для участі в міжнародних збройних конфліктах в інтересах РФ", - зазначає прокуратура АР Крим (Київ).

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Прокуратура автономії повідомила про підозру "військовому комісару міста Ялти" Павлу Аксьонову в порушенні законів та звичаїв війни.

За п'ять років окупації Криму Росією українські правоохоронці задокументували понад 80 фактів переслідування журналістів і активістів з політичних, релігійних та інших дискримінаційних мотивів, заборони мирних зібрань та інших порушень.

"Повідомлено про підозру 4 суддям "судів Республіки Крим", які незаконно засудили журналіста Миколу Семену, громадських активістів, заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза", - йдеться в повідомленні.

Яскравим прикладом масових переслідувань є "справа Хізб ут-Тахрір", яку в РФ визнали "екстремістською". Жертвами переслідувань у ній стали 60 осіб, переважно кримських татар. Цього року членів "ялтинської групи" незаконно засудили до 76 років позбавлення волі (сукупно). Члени "першої сімферопольської групи" отримали сукупно 68 років позбавлення волі.

Справжня мета переслідування - проукраїнська позиція обвинувачених і засуджених та відмова визнати анексію українського півострова.

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Застосовувалися до проукраїнських активістів і жорстокі катування, як у випадку кримського татарина Решата Аметова, якого в 2014 році викрали, катували, а потім убили двоє "самооборонівців" і офіцер ЗС Росії. Усім трьом повідомлено про підозру, їх оголошено в розшук.

"Одним із пріоритетних напрямів роботи прокуратури АР Крим є кримінально-правове переслідування винних у порушенні прав людини на окупованій території півострова. Оскільки вказані порушення відбуваються під час військового конфлікту, такі дії прокуратура автономії кваліфікує як порушення законів та звичаїв війни, а саме за статтею 438 Кримінального кодексу України", - резюмував прокурор АР Крим Ігор Поночовний.



