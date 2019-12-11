Так, я був політично призначеним прокурором. І плюс у тому, що лише так можна було зруйнувати систему, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, йому "було дуже неприємно", що для його призначення були внесені зміни до закону Про прокуратуру.

"Мені справді було дуже неприємно, що для того, щоб мене призначити, було змінено закон про, скажімо, межі, умови, які має виконати комітет. Так, я був політично призначеним прокурором. У цьому є мінуси, але в цьому є і плюси. Тому що лише політично призначений прокурор міг зруйнувати систему, яка була незмінною всі роки незалежності", - заявив Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не мав права вносити в Раду подання про моє звільнення, - Луценко

12 травня 2016 року тодішнього лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка було обрано генеральним прокурором України. Заради його призначення до закону Про прокуратуру були ухвалені зміни, що дозволяють обіймати пост глави ГПУ громадянину країни без вищої юридичної освіти.

Відповідний законопроєкт проходив перевірку в парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.