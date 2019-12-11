Фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" Абсеітов і Абільтаров потребують невідкладної медичної допомоги, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Кримським татарам Зеврі Абсеітову та Рустему Абільтарову, яких незаконно утримують "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Ставропольскому краю" потрібна медична допомога", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні кількість переселенців із Криму перевищує 42 тис. Окупанти незаконно вивезли в Росію 450 осіб, - прокуратура АРК

Зеврі Абсеітов має проблеми з зубами і нирками, а також гіпертонію ІІ ступеня, яка без постійного медичного контролю може спричинити інсульт. Рустем Абільтаров має хронічні захворювання – пієлонефрит і ревматоїдний артрит. Крім того, раніше він переніс мікроінфаркт міокарда.

"Не дивлячись на існуючі проблеми зі здоров'ям, в порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають належну допомогу нашим співгромадянам", - зазначила омбудсмен.

Денісова також повідомила, що в невідкладному порядку звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити термінових заходів з метою відновлення прав громадян України: "Сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати їм необхідну медичну допомогу".

Також дивіться: З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль. ВIДЕО

Як зазначається, Зеврі Абсеітова та Рустема Абільтарова було засуджено "Північно-Кавказький окружними військовим судом РФ" до 8,9 років колонії суворого режиму за нібито участь у забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір".





