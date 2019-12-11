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11.12.19 12:20

Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць

Кабінет Міністрів України 11 грудня схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.

Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць

Про це повідомив у Telegram український прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 грн на місяць", - написав прем'єр.

За його словами, "це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників".

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"Це - важливий крок боротьби з бідністю в Україні", - додав Гончарук.

Нагадаємо, на цей момент прожитковий мінімум становить 2102 грн.

Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць 01

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