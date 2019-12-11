Завтра Конституційний Суд розгляне правомірність призначення і звільнення голови КМДА президентом

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Розгляд справи розпочнеться о 10:00, суддя-доповідач Олег Первомайський.

Зокрема, автори клопотання просять КСУ дати офіційне тлумачення зазначених положень Конституції в контексті питань, чи може Київська міськрада утворювати відділи, управління та інші виконавчі органи не в структурі КМДА; чи може бути звільнений президентом з посади голови КМДА обраний міський голова, якщо його повноваження не припинені; чи може президент призначати на посаду голови КМДА особу, яку не обрано Київським міським головою за умови, якщо повноваження обраного мера Києва не припинені.

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Нагадаємо, 3 жовтня Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА.

4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.