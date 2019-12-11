Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодили цю зміну з Мін’юстом, Мінеко, Мінфіном та іншими органами - і проголосували", - зазначив він.

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За словами Дубілета, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватися.

"Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається. По-друге, ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху Гуглу, зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все рівно часто нічого не можна розібрати", - додав міністр.