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11.12.19 12:45

Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати

Кабінет Міністрів скасував обов'язкове зачитування номера та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових і будівельних компаній і для інших груп від початку наступного року.

Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодили цю зміну з Мін’юстом, Мінеко, Мінфіном та іншими органами - і проголосували", - зазначив він.

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За словами Дубілета, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватися.

"Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається. По-друге, ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху Гуглу, зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все рівно часто нічого не можна розібрати", - додав міністр.

Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати 01

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