Рахункова палата проведе повторний аудит НАЗК, - Новак

"Цього року ми підключаємося ще до трьох реєстрів - реєстр актів цивільного стану, реєстр довіреностей і реєстр спадщини. Ми зараз вже підписали з Мін'юстом угоду про підключення до цих трьох реєстрів", - нагадала Новак у середу в Києві під час публічної дискусії "Виконання парламентом антикорупційного порядку денного", говорячи про діяльність агенції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Новак розповіла, що раніше було проведено аудит роботи НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційну стратегію НАЗК буде подано до весни 2020 року, - т.в.о. голови Новак

"Аудит виявив низку порушень, особливо ці порушення стосувалися оплати праці в НАЗК. На жаль, коли цей звіт мала затверджувати Рахункова палата, сталося те, чого ніколи не відбувалося з Рахунковою палатою - вона не змогла відкрити своє засідання... З огляду на те, що, напевно, результати перевірки треба було передавати в правоохоронні органи, можливо, керівництво Рахункової палати не захотіло, щоб матеріали на колишнє керівництво НАЗК передавалися до правоохоронних органів", - розповіла Новак.

Вона повідомила, що зараз "аудиторський звіт Рахункової палати досі залишається незатвердженим і Рахункова палата обіцяє провести ще одну перевірку, щоб чітко встановити, які там були порушення".

Також вона висловила жаль з приводу того, що більшість міжнародних організацій у зв'язку з втратою репутації НАЗК відмовилися від співпраці.

Водночас вона зазначила, що в бюджеті на наступний рік передбачені кошти на модернізацію реєстру декларацій, щоб забезпечити його безперебійну роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Також, за її словами, в бюджеті закладено 26 млн грн, щоб запрацював автоматизований розподіл обов'язків з перевірки декларацій.