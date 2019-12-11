Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "НАШ", передає Цензор.НЕТ із посиланням "Новости Донбасса".

"Я думаю, що такий законопроєкт знайде понад 226 голосів у залі", - підкреслила вона.

Верещук зазначила, що після Нового року буде розпочато роботу з написання нової версії закону.

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Зазначимо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 11 грудня розгляне законопроєкт про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.