Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "НАШ", передає Цензор.НЕТ із посиланням "Новости Донбасса".
"Я думаю, що такий законопроєкт знайде понад 226 голосів у залі", - підкреслила вона.
Верещук зазначила, що після Нового року буде розпочато роботу з написання нової версії закону.
Зазначимо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 11 грудня розгляне законопроєкт про особливий статус Донбасу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.