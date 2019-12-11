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11.12.19 13:01

Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Верховна Рада планує продовжити дію закону про особливий статус Донбасу на рік під час позачергового засідання, яке відбудеться завтра, 12 грудня.

Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "НАШ", передає Цензор.НЕТ із посиланням "Новости Донбасса".

"Я думаю, що такий законопроєкт знайде понад 226 голосів у залі", - підкреслила вона.

Верещук зазначила, що після Нового року буде розпочато роботу з написання нової версії закону.

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Зазначимо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 11 грудня розгляне законопроєкт про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.

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