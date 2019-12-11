Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Основою для розрахунку показників проєкту Державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середню зарплату - 12 497 гривень.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, зокрема погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Доходи Держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закон про держбюджет-2020 передано на підпис президенту, - Разумков. ВIДЕО