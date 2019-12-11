Ексдепутатку ВР Криму, депутатку Держдуми Савченко заочно засудили до 14 років в'язниці за держзраду, - прокуратура АРК

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, жінку засудили за скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

"За вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною у державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. Принциповим обов’язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання" - зазначив Ігор Поночовний, прокурор АР Крим.

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У суді прокуратура АР Крим довела вину депутата у вчиненні дій спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Вироком суду встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим на яких прийнято постанову "О независимости Крыма", згідно з якою створено нелегітимне державне утворення "Республика Крым", а також постанову "О правоприемстве Республики Крым". Ці дії в подальшому призвели до окупації півострова Крим.

Крім того, Світлана Савченко взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу "Державна Рада Республіки Крим", чим забезпечила функціонування зазначеного незаконно створеного органу, і своїм голосуванням в засіданні, на якому прийнято так звану "Конституцію Республіки Крим", згідно з якою "Республіка Крим стала невід'ємною частиною території Російської Федерації".

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Зазначимо, що Світлана Савченко - чинна депутатка Державної думи Російської Федерації.