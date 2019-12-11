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11.12.19 13:17

Ексдепутатку ВР Криму, депутатку Держдуми Савченко заочно засудили до 14 років в'язниці за держзраду, - прокуратура АРК

Заочним вироком Святошинського районного суду міста Києва 10 грудня 14 років позбавлення волі отримала колишня депутатка Верховної Ради АР Крим VI скликання Світлана Савченко.

Ексдепутатку ВР Криму, депутатку Держдуми Савченко заочно засудили до 14 років в'язниці за держзраду, - прокуратура АРК

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, жінку засудили за скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

"За вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною у державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. Принциповим обов’язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання" - зазначив Ігор Поночовний, прокурор АР Крим.

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У суді прокуратура АР Крим довела вину депутата у вчиненні дій спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Вироком суду встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим на яких прийнято постанову "О независимости Крыма", згідно з якою створено нелегітимне державне утворення "Республика Крым", а також постанову "О правоприемстве Республики Крым". Ці дії в подальшому призвели до окупації півострова Крим.

Крім того, Світлана Савченко взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу "Державна Рада Республіки Крим", чим забезпечила функціонування зазначеного незаконно створеного органу, і своїм голосуванням в засіданні, на якому прийнято так звану "Конституцію Республіки Крим", згідно з якою "Республіка Крим стала невід'ємною частиною території Російської Федерації".

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Зазначимо, що Світлана Савченко - чинна депутатка Державної думи Російської Федерації.

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