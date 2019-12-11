Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Для підвищення ефективності агітаційної роботи на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях окупанти створюють виїзні вербувальні команди, до складу яких залучають працівників військкоматів та військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в українській розвідці, основними об’єктами пропагандистських заходів є працівники підприємств з великою заборгованістю іх заробітної плати та мешканці шахтарських поселень (промислових районів).

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"Водночас продовжується набір на військову службу осіб, які скоїли злочини та ухиляються від кримінального переслідування або в минулому притягались до кримінальної відповідальності", - повідомили в ГУР.