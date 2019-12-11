"Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокат, член робочої групи при російському уряді Криму запрошує мене бути "громадським захисником України" на якихось іграшкових слуханнях "міжнародного громадського трибуналу" щодо Керченської протоки, які вони хочуть провести. Можна навіть за гонорар", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Новиков відповів ввічливою відмовою.

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"І я відповів тільки "Спасибі, ні". І дарма. Зранку РІА Новости вже пише, що Новіков відмовився захищати Україну, тому що "справа марна", а дії української влади неможливо виправдати", - розповів Новіков.

"Консервативно налаштовані колеги іноді дорікають мені за вживання енергійних виразів."Можна ж сказати те ж саме літературною мовою, навіщо використовувати мат?" - кажуть вони. Потім, що інфляція експресивних мовних засобів вже привела нас до того, що ввічлива форма об'єктивно сприймається як терпиме ставлення до суті. І чим безумніше ситуація, тим імовірніше, що того, хто говорить про неї в нейтральному тоні, сприймуть так, що він може і не до кінця згоден, але в цілому не має принципових заперечень. "Вирок суду незаконний і обурливий"- говорить адвокат в телекамеру, і це зчитується аудиторією як "у юристів з цього приводу є різні точки зору". "Це п#здець!" з великими шансами сприймуть як сигнал тривоги, навіть якщо саме слово когось різоне", - додав адвокат.

Нагадаємо, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.











