НАЗК звернеться в прокуратуру у зв'язку з можливим незаконним використанням співробітниками реєстру е-декларацій, - Новак

У середу під час публічної дискусії "Виконання парламентом антикорупційного порядку денного" в. о. голови НАЗК Наталія Новак розповіла, що раніше в агентстві існував "принцип суб'єктивізму - висмикувати тих чи інших декларантів з політичних мотивів, не помічати тих, кого не потрібно було перевіряти", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нині ми готуємо матеріали для відкриття кримінальної справи про можливе несанкціоноване використання персональних даних", - повідомила Новак.

За її словами, мають бути чіткі норми перевірок декларації, і кожен декларант "має бути упевнений, що його дані не опиняться в публічному використанні".

Як зазначила Новак, раніше також неодноразово порушували терміни проведення перевірок декларацій.

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Журналістам голова НАЗК уточнила, що у зверненні до органів прокуратури йтиметься про можливе втручання, оскільки деякі співробітники НАЗК не можуть пояснити, з якою метою вони входили в реєстр.

"Оскільки ми не є правоохоронним і слідчим органом, ми звертаємося до прокуратури, а прокуратура, найімовірніше, відкриє кримінальне провадження, проведе слідчі дії та встановить, чи було незаконне втручання в реєстри... у нас є повідомлення, що деякі керівники доручали співробітникам, які, у свою чергу, доручали іншим співробітникам входити в реєстр декларацій з тим, щоб подивитися, що у кого є, і потім невідомо, як вони використовували ці дані", - додала вона.

Що стосується ситуації з відкриттям декларацій співробітників військової прокуратури і СБУ, то в. о. голови НАЗК пояснила, що у відкритому доступі будуть не всі матеріали.

"Декларації військової прокуратури (співробітників) практично всі відкриті, щодо СБУ - законом відкриті, закриті лише щодо тих, хто працює в розвідці, засекречені, лише ця категорія (декларантів) не буде у відкритому доступі", - пояснила вона.