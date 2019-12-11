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11.12.19 13:43

Кабмін затвердив розпорядження про посилення морської безпеки, - МВС

Кабінет міністрів України на засіданні 11 грудня підтримав проєкт розпорядження "Про подання на ратифікацію ВРУ Рамкової угоди між Урядом України і Урядом Франції за офіційної підтримки посилення морської безпеки і охорони України".

Як зазначає пресслужба Міністерства внутрішньої політики, тепер за відповідний документ повинні проголосувати народні депутати, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що цей документ дозволить реалізувати вкрай важливий проєкт - будівництво українсько-французьких патрульних кораблів для посилення морської безпеки.

"Протягом трьох наступних років Держприкордонслужба отримає 20 сучасних, 32-х метрових патрульних кораблів компанії ОСЕА для роботи в акваторіях Чорного та Азовського морів. Вони будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам", - заявив Сергій Гончаров.

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Він наголосив, що за умовами контракту до 30% виробництва буде локалізовано в Україні. Крім цього, контрактом передбачена побудова система сервісного обслуговування та підготовки екіпажу та технічних працівників.

Кабмін затвердив розпорядження про посилення морської безпеки, - МВС 01
Кабмін затвердив розпорядження про посилення морської безпеки, - МВС 02


Нагадаємо, велику міжурядову рамкову угоду між Україною та Францією щодо офіційної підтримки в посиленні системи морської охорони і безпеки кордонів підписано 19 листопада в Парижі під час правоохоронної виставки Milipol 2019. Документ підписали від імені уряду України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

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