ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ФСБ РФ

Так, ФСБ РФ заявила, що припинила діяльність ніби прихильника "Правого сектора", який за її інформацією готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування м. Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою.

"10 грудня 2019 року в м. Мурманську при вилученні зі схованки саморобного вибухового пристрою великої потужності затриманий громадянин Росії, 1983 р.н.", - сказано в повідомленні.

Слідчими органами стосовно нього порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації - приготування до терористичного акту.

Читайте також: ФСБ РФ затримала українця в окупованому Криму