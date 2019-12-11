Президент Євроради Мішель поговорив із Зеленським телефоном: Євросоюз продовжить підтримувати незалежність і територіальну цілісність України

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні завтрашнього саміту лідерів ЄС я зателефонував президенту України Володимиру Зеленському", - написав Мішель.

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Президент Ради Європи також додав, що Євросоюз продовжить підтримувати не лише український шлях реформ, а й суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, лідери країн ЄС зберуться 12-13 грудня на саміт у Брюсселі. Серед іншого, в контексті санкцій буде заслухано доповідь про ситуацію з виконанням Мінських угод.

Економічні санкції, що стосуються окремих секторів економіки Росії, були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на російську агресію проти України. Поточний термін дії санкцій завершувався 31 січня 2019 року.

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