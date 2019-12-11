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11.12.19 14:23

Президент Євроради Мішель поговорив із Зеленським телефоном: Євросоюз продовжить підтримувати незалежність і територіальну цілісність України

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Євроради Мішель поговорив із Зеленським телефоном: Євросоюз продовжить підтримувати незалежність і територіальну цілісність України

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні завтрашнього саміту лідерів ЄС я зателефонував президенту України Володимиру Зеленському", - написав Мішель.

Також читайте: Євросоюз і Україна обговорили санкційну політику щодо окупованого РФ Криму

Президент Євроради Мішель поговорив із Зеленським телефоном: Євросоюз продовжить підтримувати незалежність і територіальну цілісність України 01

Президент Ради Європи також додав, що Євросоюз продовжить підтримувати не лише український шлях реформ, а й суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, лідери країн ЄС зберуться 12-13 грудня на саміт у Брюсселі. Серед іншого, в контексті санкцій буде заслухано доповідь про ситуацію з виконанням Мінських угод.

Економічні санкції, що стосуються окремих секторів економіки Росії, були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на російську агресію проти України. Поточний термін дії санкцій завершувався 31 січня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті Євросоюзу заслухають доповідь про виконання Мінських угод

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