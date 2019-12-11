Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Про це на своїй сторінці в Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні", - повідомила вона.

"Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів при обговоренні та ухваленні державних рішень, в тому числі і передовсім - із застосуванням сили. Ми нікому не дозволимо в неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України", - заявила вона, коментуючи подію.

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Нагадаємо, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між Богданцем і членами Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Конфлікт виник через розгляд поправок до закону про ринок сільгоспземель, "свободівці" мали намір домогтися зняття з розгляду законопроєкту.

У парламентській фракції "Слуга народу" інцидент називають нападом на парламентарія і розцінюють як провокацію.