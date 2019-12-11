Зеленський: Розраховую, що ЄС продовжить санкції проти РФ до відновлення цілісності України

Про це сказав Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Розраховую, що лідери держав – членів ЄС зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України", - сказав Зеленський.

Глава Української держави повідомив президенту Європейської ради про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання конфлікту з РФ на Донбасі і основні підсумки саміту в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), який відбувся 9 грудня в Парижі.

Зеленський підтвердив, що Україна залишатиметься надійним партнером у питанні транзиту газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.

Шарль Мішель привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ та підтвердив готовність Євросоюзу й надалі надавати необхідну допомогу в цьому процесі.

Лідери України та Європейської ради обговорили напрями подальшої співпраці у реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС.

Зеленський привітав главу Європейської ради зі вступом на посаду, побажав йому успіхів на чолі вищого органу ЄС і запросив відвідати Україну у зручний час.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Мішель поговорив із Зеленським телефоном.

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