Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив Гончарук, від будь-якого явища хтось виграє, а хтось програє.
"Зміцнення гривні - це добре для громадян України, тому що вони стають багатшими. Кожна гривня, яку людина отримує, вона більше важить", - повідомив він.
Водночас Гончарук вважає, що бізнес недостатньо знижує гривневі ціни на свої товари в Україні. За його словами, це питання Антимонопольного комітету.
"Не кожна подія впливає з сьогодні на завтра, окремі речі, такі як зміцнення гривні, впливає поступово", - повідомив він.
Прем'єр вважає, що від зміцнення національної валюти програють експортери.
"Ми розуміє це негативний вплив і також шукаємо їм можливість знизити негатив від цього явища", - повідомив Гончарук.
"Але ще раз хочу зазначити, що зміцнення гривні - це в тому числі і демонстрація довіри до нашої національної валюти", - повідомив він.
Гончарук висловив сподівання, що українці частіше будуть зберігати заощадження у гривні. "І в цілому для економіки України це дуже добре", - сказав він.