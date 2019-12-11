СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника Управління боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників місць розпусти. За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання зловмисниками хабарів.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.