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11.12.19 15:00

Кабмін уповноважив Милованова підписати меморандум з тютюновим бізнесом

Кабінет Міністрів України затвердив меморандум про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості між урядом і суб'єктами господарювання тютюнової галузі. Уряд уповноважив підписати меморандум міністра економіки Тимофія Милованова.

Кабмін уповноважив Милованова підписати меморандум з тютюновим бізнесом

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рамковий документ про взаєморозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю підвищувати рівень конкуренції на цьому ринку. У нас зараз до моделі на (тютюновому. - Ред.) ринку дуже багато питань у плані конкуренції", - повідомив прем'єр-міністр.

Кабмін на засіданні уряду уповноважив підписати меморандум міністра економіки Тимофія Милованова.

"Це задекларовані наміри чесної гри, щоб ніхто ні з ким не домовлявся, не створював монополій, не зловживав ринковою силою", - додав Гончарук.

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