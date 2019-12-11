Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська компанія Eccho Rights - "Квартал 95"

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі студії.

"Eccho Rights володіє правами на дистрибуцію деяких тайтлів бібліотеки "Квартал 95". Компанія продає на різні території різні види прав: трансляція на ТБ, VOD-права тощо", - зазначили в студії.

Студія "Квартал 95" ще у 2012 році розпочала співпрацю з міжнародним дистриб'ютором Eccho Rights - відтоді шведська компанія представляє проекти студії на ринках світу.

За інформацією "Квартал 95", компанія Eccho Rights після прем'єри першого сезону серіалу "Слуга народу" продала формат серіалу американській компанії FOX Studios, а сам серіал - найпопулярнішій онлайн-платформі світу Netflix.

"Крім того, формат серіалу або сам серіал були продані до більше ніж 20 країн, серед яких Франція, В'єтнам, Філіппіни, Греція, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Польща, Сербія, Індія, Корея, Греція, Казахстан, Литва, Естонія, Молдова, Монголія, Фінляндія, Грузія і Білорусь. Проект подивилися мільйони глядачів, і в Україні, і за її межами", - наголосили у "Кварталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу"

Водночас у студії не відповіли на запитання, на яких умовах здійснюватиметься показ "Слуги народу" на російському телеканалі "ТНТ", а також чи отримає "Квартал 95" роялті з цього показу.

Телеканал "ТНТ" від завтра починає показ серіалу "Слуга народу", президента в якому зіграв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що російська компанія "Яндекс" придбала ексклюзивне право на показ серіалу "Слуга народу" на території РФ. Студія "Квартал 95" тоді запевнила, що не продавала право на показ серіалу росіянам. Його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.

До кінця літа серіал "Слуга народу" увійшов до трійки найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

На початку листопада про плани показати серіал "Слуга народу" заявив головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1".