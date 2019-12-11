Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.12.19 15:54

Зеленський підписав закон, який передбачає створення Боргового агентства

Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" повернувся до Верховної Ради за підписом президента Володимира Зеленського.

Зеленський підписав закон, який передбачає створення Боргового агентства

Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, парламент ухвалив проєкт закону з поправками до Бюджетного кодексу, необхідний для ухвалення закону про Держбюджет на 2020 рік, 14 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020

Документ передбачає створення Боргового агентства, яке координуватиметься урядом через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу, свідчить текст законопроєкту.

Крім того, в ході обговорення народні депутати підтримали поправку, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду в місцеві бюджети.

Також закон дозволяє за рішенням уряду, узгодженим з комітетом ВР з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для поточного року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100