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11.12.19 15:54

На сайті Офісу президента відредагували підсумкову декларацію "нормандського саміту". СКРИНШОТ

На сайті Офісу президента України змінили раніше опублікований текст декларації, прийнятої на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня.

На сайті Офісу президента відредагували підсумкову декларацію "нормандського саміту". СКРИНШОТ

В ніч з 9 на 10 грудня н на сайті Офісу президента був опублікований повний текст декларації, прийнятої на саміті "нормандської четвірки": "Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року", повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку в тексті зокрема зазначалося: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо  усіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей (курсив і виділення. - Ред.) - як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

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На сайті Офісу президента відредагували підсумкову декларацію нормандського саміту 01

Пізніше ця частина тексту була змінена: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо усіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей (курсив. - Ред.) - як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

На сайті Офісу президента відредагували підсумкову декларацію нормандського саміту 02

Зазначимо, що в українських ЗМІ було опубліковано первинний варіант декларації, в якому говорилося про "Закон про особливий порядок місцевого самоврядування".

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