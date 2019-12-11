За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Слідчі кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського районного управління поліції.

Зібрані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, сьогодні ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем.

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований з підозрою на струс мозку.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.