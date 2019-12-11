Нардеп Богданець після бійки в Раді: лікарі діагностували струс мозку і багато інших пошкоджень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів "Громадському".

"Саме зараз проходжу обстеження, лікарі підтвердили факт струсу мозку. Там ще помітили багато інших пошкоджень на тілі, такі як синці, коли зняли одяг", - розповів Богданець.

Він зазначив, що обстежувався в лікарні "Феофанія". Позов до правоохоронних органів особисто депутат ще не подавав, проте столична поліція вже відкрила провадження.

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Нагадаємо, сьогодні ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем.

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.