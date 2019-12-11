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11.12.19 16:46

Профільний комітет Ради підтримав продовження закону про особливий статус Донбасу на рік (оновлено)

Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного законопроєкт про продовження дії закону про особливий статус Донбасу і підтримати за основу і в цілому.

Профільний комітет Ради підтримав продовження закону про особливий статус Донбасу на рік (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За рішення проголосували 22 народні депутати.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив про підтримку продовження закону про особливий статус Донбасу підкомітетом Комітету з питань організації державної влади.

"Ми щойно на підкомітеті рекомендували розглянути за основу і в цілому. Зараз комітет визначиться, чи підтримає він цю ідею", - сказав Корнієнко.

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За його словами, законопроєкт лише пропонує внести одну зміну до статті закону, замінивши дату дії закону з "31 грудня 2019 року" на "31 грудня 2020 року".

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