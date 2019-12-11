Погрози депутаткам Устіновій і Стефанишиній: комітет ВР звернеться в НАЗК

Таке рішення було прийнято в середу, 11 грудня, на засіданні регламентного комітету ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

Йдеться про скандальне засідання комітету з питань здоров'я нації, коли депутатам "Голосу" погрожували фізичною розправою за їхній законопроєкт 2089 про зниження цін на ліки.

Тиск і погрози депутаткам "Голосу" має розглянути НАЗК - рішення регламентного комітету.

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Регламентний комітет парламенту ухвалив рішення звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо ситуації, яка сталася на засіданні комітету з питань здоров'я нації.

"Такі випадки тиску та погроз не повинні повторитися. Тому що вчора це сталося з нами, а завтра може статися з будь-яким іншим народним депутатом. Ні фармбізнес, ні будь-який інший бізнес не має тиснути на народних депутатів і просувати на засіданнях парламентських комітетів свої інтереси", - сказала Стефанишина.

При цьому, зазначили в партії, Генпрокуратура досі не відреагувала на інцидент. Депутати звернулися в прокуратуру з заявами про погрози ще 2 тижні тому.

Інцидент з погрозами Стефанишиній і Устіновій з боку ексзаступника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака стався 27 листопада на засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації. "Починайте, тому що я їм зараз бошки відіб'ю", - сказав Чумак учасникам засідання, маючи на увазі Стефанишину й Устінову.

Після цього Устінова подала в ГПУ заяву про погрозу вбивством.