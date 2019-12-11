Путін не поважає Європу, він нічого не зробить для миру на Донбасі, ЄС має знайти адекватну відповідь, - Süddeutsche Zeitung

Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. За круглим столом у Парижі російський президент був єдиний, хто отримав бажане. Тому що він був єдиним з чотирьох учасників, хто може жити з фактом, що війна на Сході України продовжить тліти. Він підтримає мир, лише якщо Росія отримає вигоду від цього. Володар Кремля мислить дуже тактично. Він також демонструє, як мало він цінує роль чесного партнера Європи.

Видання додає, що це видно не лише на Сході України. В Парижі Путін також відмахувався від інших конфліктів із Заходом, списуючи все на ворожість до Росії.

Антидопінгова агенція WADA відсторонила російських спортсменів на чотири роки від головних міжнародних змагань? На його думку, це все політично мотивовано. Російські спецслужби звинувачують у причетності до вбивства у Берліні? Путін сперечається лише в півсили й називає жертву терористом. За словами російського президента, Німеччині потрібно було видати загиблого грузина Москві, перш ніж сталося щось подібне.

Для Путіна винен завжди хтось інший. Це стосується і війни на Сході України. Путін стверджує, що Росія напряму не причетна до кровопролиття. Але саме він стоїть на заваді мирному рішенню. Його інтерпретація Мінських угод – це спосіб для нього втілити російські інтереси з благословення Заходу. Тому він хоче назавжди отримати контроль регіону, який законно належить Україні. І не важливо, буде на Донбасі хиткий мир, гаряча чи холодна війна. Головне, щоб безлад заважав українському вступу в Євросоюз і НАТО.

Зважаючи на це, великі надії подає навіть сам факт, що чотири лідера в Парижі хоча б говорять один з одним. Перша зустріч президентів України й Росії теж важлива, тому що російська сторона навіть не привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

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Путін тримає очікування на такому низькому рівні, що кожен рух тепер розцінюється як позитивний. Зустріч у Парижі стала для нього можливістю продемонструвати готовність вести переговори без поступок. Наступного разу від нього можуть зажадати більшого. Але поки що Путін може дозволити собі свою позицію, тому що він все менше залежний від доброї волі Європи.

Після анексії Криму російський президент зміг визволити Росію з міжнародної політичної ізоляції. Не в останню чергу це вдалося зробити завдяки прогалинам, які лишив Захід. Стратегічно він розглядає ЄС не більш ніж відросток США. Вихід з угоди про РСМД підтвердив ці його погляди. В політичному вимірі володар Кремля вважає Брюссель нічого не вартим. Він віддає перевагу розмовам з окремими країнами, особливо якщо це ще й допомагає підривати єдність всередині ЄС.

Звісно, Путін хотів би позбутися економічних санкцій. Але він не готовий заплатити за це ціну, хоча невдоволення всередині Росії зростає. Разом з тим, економічні відносини між Європою і Росією сильніші, ніж політичні. Й вони більш важливі для Путіна. Добровільно він нічого не зробить для встановлення миру в Європі. Як з таким вести переговори? Як мінімум не варто забувати про все вище сказане.

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