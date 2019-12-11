В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У місті Яготин через неправильне паркування легкового автомобіля, який загородив проїзд, стався конфлікт. Для з'ясування всіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

У цей час невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілець зі зброєю сховався у себе у дворі", - йдеться в повідомленні.

Пострілами пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські не постраждали.

На місці вчиненого правопорушення працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

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