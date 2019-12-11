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11.12.19 21:39

В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції. ФОТО

У Київській області проводиться спецоперація "Грім" для затримання озброєного зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції 01

"У місті Яготин через неправильне паркування легкового автомобіля, який загородив проїзд, стався конфлікт. Для з'ясування всіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

У цей час невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілець зі зброєю сховався у себе у дворі", - йдеться в повідомленні.

Пострілами пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські не постраждали.

В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції 02

На місці вчиненого правопорушення працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

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