Зеленський підписав закон про дофінансування будівництва "Охматдиту"

Про це повідомляється в картці законопроекту на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, у квітні 2019 року було відкрито першу частину нового корпусу "Охматдиту". Комплекс оснащено сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становитиме понад 67 тис. кв. м - кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень і діагностичне відділення.

6 грудня парламент ухвалив рішення про виділення 200 млн грн із Фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту на завершення будівництва дитячої лікарні "Охматдит".

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підкреслив, що це та необхідна сума, яка дозволить завершити будівництво, і уряд докладе всіх зусиль, щоб об'єкт було здано в експлуатацію в першому кварталі наступного року.