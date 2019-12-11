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11.12.19 18:14

Українські школярі взяли бронзу на міжнародній олімпіаді з природничих наук

Троє юних українців завоювали три бронзові медалі на олімпіаді з біології, фізики та хімії, що проходить у Катарі. У ній брали участь школярі з 70 країн.

Українські школярі взяли бронзу на міжнародній олімпіаді з природничих наук

Україна вперше брала участь у цьому змаганні, відправивши туди шістьох школярів. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

Олімпіада проходила з 3 по 12 грудня в столиці Катару, м. Доха. Бронзові медалі олімпіади вибороли українці Яна Головацька, Дмитро Антонович і Олександр Стасовський.

Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) - щорічне змагання для школярів до 16-ти років із природничих наук (біології, хімії та фізики). Вона передбачає індивідуальну та командну участь.

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