Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс

Про це вона написала в Твіттері, коментуючи статтю Радіо Свобода "Українські слідчі підтверджують розслідування зради експрезидента Порошенка". Ребекка Хармс застерігає, що подібні абсурдні звинувачення працюють на знищення репутації України, повідомили в Європейській солідарності.
"Відчуття, що деякі українці борються за те, щоб знищити репутацію країни. Це тотальний абсурд!" - пише Ребекка Хармс.
Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd🤦♀️ @KyivPost @Hromadske @MaximEristavi @petras_petras @RFE_RLNEWS /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ— Rebecca Harms (@RebHarms) 11 декабря 2019 г.