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11.12.19 18:08

Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс

Тотальним абсурдом назвала розслідування проти Петра Порошенка щодо мінських угод співголова делегації в Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Ребекка Хармс.

Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс

Про це вона написала в Твіттері, коментуючи статтю Радіо Свобода "Українські слідчі підтверджують розслідування зради експрезидента Порошенка". Ребекка Хармс застерігає, що подібні абсурдні звинувачення працюють на знищення репутації України, повідомили в Європейській солідарності.

"Відчуття, що деякі українці борються за те, щоб знищити репутацію країни. Це тотальний абсурд!" - пише Ребекка Хармс.

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