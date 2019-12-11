Комуналку за неякісні послуги перерахують, - уряд готує нові правила

Про це заявила під час брифінгу міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це (затвердження типових договорів про водопостачання - ред) дає Кабінету міністрів можливість перейти до наступного важливого кроку — це підготувати правила перерахунку всіх видів послуг для споживачів: і водо- та теплопостачання і водовідведення і гарячого водопостачання у разі якщо послуги надаються неякісно або не в повному обсязі", - зазначила Бабак.

Вона додала, що попередній уряд не зміг цього зробити, адже не було затверджено повного переліку правил надання кожної окремої житлово-комунальної послуги і відповідних видів договорів.

Бабак зазначила, що сьогодні уряд вже затвердив якісні показники для гарячого водопостачання і це дозволяє розпочати процес розробки загальних правил оплати всіх послуг.

За її словами, затвердження правил перерахунку вартості неякісних послуг є частиною реалізації закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Читайте також: Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла