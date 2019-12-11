У Лук'янівському СІЗО запустять пілотний проєкт сервісу "Онлайн скарга для засуджених", - Мін'юст

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми хочемо надати особами, взятими під варту, та засудженими можливість подавати конфіденційні онлайн скарги на неналежне поводження чи умови тримання за допомогою спеціальної інформаційно-комунікаційної системи до Національного превентивного механізму, прокуратури та інших органів", – зазначив Малюська.

За його словами, впровадження електронної скарги повинно створити ефективну систему протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з ув’язненими.

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"Ми нормативно врегульовуємо і дозволяємо цей механізм наказом Мін’юсту. На даний час однією з пілотних установ для реалізації цього механізму визначено державну установу "Київський слідчий ізолятор". В установі встановлено відповідне обладнання щодо пілотного відпрацювання механізму подання конфіденційної онлайн скарги ув’язненими", ­– сказав міністр.

Він наголосив, що найближчим часом кількість електронних та комунікаційних сервісів для ув’язнених істотно зросте.

Встановлене в Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби програмне забезпечення дозволяє отримувати в електронному вигляді онлайн скаргу, в тому числі у форматі відеозвернення.

У Мін'юсті зазначають, що порядок користування засудженими інтернетом - дуже складне питання, тому лише спеціальні технічні пристрої із відповідним програмним забезпеченням, яке обмежує і контролює користування інтернетом засудженого, може бути запроваджене у виправних установах.