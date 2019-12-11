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11.12.19 18:55

Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 11 грудня. Поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню у відповідності з ухваленим підсумковим комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції.

Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 11 грудня. Поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, упродовж цієї доби, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли укріплень Об'єднаних сил:

1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

11 грудня поранень внаслідок обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

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