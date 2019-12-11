З приводу трансляції серіалу "Слуга народу" на російському телеканалі "ТНТ" подано депутатський запит, - Гончаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гончаренко зазначив: "Написав депутатський запит Зеленському, щоб дізнатися за скільки він продав "Слугу народу" ТНТ.

Як стало відомо, від сьогодні на російському каналі ТНТ транслюватиметься український серіал "Слуга народу", де головну роль грає президент. У зв'язку з цим написав запит особисто Зеленському, щоб дізнатися "що почому", а саме:

- за яку суму "Студія Квартал 95", творцем якої є сам Володимир Олександрович, були продані права на трансляцію російському телебаченню;

- коли почалися переговори;

- коли відбувся продаж прав на трансляцію і була проведена операція?

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Анонс політичної комедії на росТВ відбувся раптово і відразу після "нормандської зустрічі", де був і глава Газпрому, який і володіє ТНТ. Хтозна, може Зеленський домовлявся про серіал в обмін на "формулу Штайнмаєра"?"