Зеленський призначив нових голів 33 РДА у 8 областях України

Відповідні розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент призначив голів райдержадміністрацій:

у Дніпропетровській області - Васильківської, Дніпровської, Криничанської, Магдалинівської, Межівської, Петриківської, П'ятихатської та Солонянської РДА;

у Житомирській області - Новоград-Волинської, Овруцької, Попільнянської;

в Запорізькій області - Веселівської;

в Івано-Франківській області - Верховинської, Галицької, Городенківської, Калуської, Коломийської, Снятинської, Тлумацької;

у Львівській області - Городоцької, Жовківської, Кам'янка-Бузької, Миколаївської, Мостиської, Самбірської, Сколівської, Старосамбірської та Стрийської;

в Миколаївській області - Баштанської, Новобузької, Очаківської;

в Рівненській області - Млинівської;

в Херсонській області - Іванівської.

Також, Зеленський звільнив з посад голів Очаківської РДА Миколаївської області та Іванівської РДА Херсонської області "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

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