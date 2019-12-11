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11.12.19 19:48

Зеленський призначив нових голів 33 РДА у 8 областях України

Президент Володимир Зеленський призначив нових голів 33 районних держадміністрацій у 8 областях України.

Зеленський призначив нових голів 33 РДА у 8 областях України

Відповідні розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент призначив голів райдержадміністрацій:

Також, Зеленський звільнив з посад голів Очаківської РДА Миколаївської області та Іванівської РДА Херсонської області "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

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