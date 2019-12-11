Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зазначається, що найдорожче пробне ЗНО - 150 гривень - коштуватиме у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській, Львівській, Волинській і Рівненській областях та місті Києві.

Найменше українці заплатять за пробне тестування в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях -138 гривень.

У Херсонській, Миколаївській областях та в Криму - 145 гривень, у Донецькій і Луганській областях - 144 гривні.

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По 142 гривні заплатять в Івано-Франківській, Тернопільській та в Чернівецькій і Закарпатській областях.

У Харківській, Полтавській, Сумській областях - по 141 гривні.

У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 28 березня.

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В день проведення пробного тестування кожен користувач може скласти тест з одного навчального предмета.

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 3 по 24 січня 2020 на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.