"Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав", - Сенцов

Про це він заявив на зустрічі з ветеранами, активістами і волонтерами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.

"Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав. Без цього ми б загнивали, як Білорусь. Інших ворогів, крім Путіна, у нас немає. Підкорити нас хоче тільки він. Європа не введе сюди війська, і США в нас не стріляли ГРАДами", - сказав Сенцов.

На думку колишнього політв'язня, поки Путін при владі, Україна не зможе повернути і звільнити Донбас і Крим. "Але Путін не вічний, ми все повернемо рано чи пізно. Але це колись", - сказав Сенцов.

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Режисер вважає, що більшість населення на окупованих територіях налаштовані проти України. "Велика частина людей на окупованих територіях нас ненавидять - це факт. Вони не збираються інтегруватися, вони хочуть до Росії, в "ДНР", у них це в голові. Поки зомбоящик не перестане на них впливати, поки всі бойовики звідти не підуть, ми не зможемо на них впливати, як би не старалися. Єдиний варіант - розвинутися Україні, щоб вони знали, що є країна, яка краща", - сказав Сенцов.

"Готуйтеся, що ця війна надовго, але ми обов'язково переможемо. Мені б дуже хотілося повернутися в Крим, але приготуйтеся, що це буде не скоро. Прибалтів окупували за дуже схожою схемою в 1940 році. Вони дочекалися, поки СРСР надламався, і спокійно безкровно вийшли. У нас ситуація схожа. Тільки там населення було проти, а у нас там [на Донбасі] мало проукраїнського, але ми це подолаємо", - додав він.