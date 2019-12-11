Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.12.19 23:47

На Харківщині у сім'ї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області правоохоронці затримали родину, яка займалася розповсюдженням наркотичних засобів. Вилучено велику партію "товару".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 01

Кримінальним бізнесом займалося подружжя з Красноградщини. Зловмисники налагодили збут наркотичних засобів з особливим розмахом. Поліцейські документували діяльність наркозбувачів упродовж 2018-2019 років. Жителі Краснограда - 38-річний чоловік і його 38-річна дружина, розфасовували наркотики і збували наркозалежним особам за допомогою поштових відправлень по всій території України.

Під час проведення 5 санкціонованих обшуків за місцем проживання подружжя в приватному домоволодінні поліцейські вилучили 50 мішків із сумішшю макового насіння і макової соломи вагою приблизно 800 кг, розчинник у кількості 79 пляшок вагою 52 кг, промислові ваги, полімерні пакети, кілька десятків сім-карт мобільних операторів, банківські картки, паперові накладні за 2019 рік із зазначенням клієнтури і цифрові носії інформації.

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 02

Читайте також: Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень. ФОТОрепортаж

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 03

Приблизна вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку становить близько 500 тис. гривень.

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 04

Зараз вирішується питання про затримання вказаних осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та проголошення підозри у вчиненні кримінального злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100